В Чехии дело журналиста Сафронова связали с высылкой российских дипломатов

Бывший глава чешской военной разведки Андор Шандор связал дело журналиста и советника главы «Роскомоса» Ивана Сафронова со скандальной высылкой российских дипломатов. Об этом сообщает русская служба ВВС.

«Я думаю, что это является продолжением истории с рицином (Чехия утверждает, что один из высланных дипломатов совершил ложный донос о готовящейся атаке с помощью этого яда — прим. «Ленты.ру»). Россия решила, что это правильное развитие», — отметил Шандор.

По его словам, такое решение могло быть принято из-за того, что страны не смогли договориться на дипломатическом уровне. Кроме того, отношения стран мог ухудшить и ультиматум главы МИД России Сергея Лаврова о возращении памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

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Военный разведчик указал, что ФСБ утверждает о вербовке Сафронова еще в 2012 году. При этом обвинения ему были предъявлены только сейчас, через месяц после депортации российских дипломатов. «ФСБ должна была знать, что в этом деле есть что-то, за что можно зацепиться, и поэтому они это сейчас вытащили на поверхность», — заключил Шандор..

Ранее сообщалось, что ФСБ обвинила Ивана Сафронова в госизмене. По этой статье ему грозит до 20 лет колонии.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. По данным ФСБ, его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, и по ее заданию он собрал и передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну, из корыстных побуждений

5 июня Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата — это сотрудники Российского центра науки и культуры Кончаков и Рыбаков. Решение выслать работников российского посольства связано со скандалом, произошедшим весной текущего года. Сообщалось, что один из сотрудников диппредставительства намеренно передал ложную информацию о якобы готовящемся отравлении чешским спецслужбам по личным мотивам.

МИД России после этого заявил, что высылка дипломатов получит не только адекватный ответ, но и будет принята во внимание при формировании линии поведения в отношениях. «За такие провокации надо будет отвечать», — подчеркивали тогда на Смоленской площади.

22 апреля чешское издание Respekt сообщило о якобы зафиксированной переброске офицеров спецслужб из России. Появились данные о том, что в аэропорт Праги прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд рицин. Позднее чешское сетевое издание Seznam сообщило о россиянине Андрее Викторовиче К., который якобы привез отраву в столицу Чехии в апреле. Высказывались предположения, что таким образом ведется подготовка к покушению на политиков, инициировавших снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

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