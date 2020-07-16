Адвокаты обвиняемого в госизмене Сафронова рассказали о слежке ФСБ

За адвокатами советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова установлена слежка сотрудниками ФСБ. Об этом один из адвокатов Иван Павлов рассказал газете «Коммерсантъ».

По его словам, наружное наблюдение они ощущают с 13 июля. Слежку ведут оперативники управления «П», которое обеспечивает контрразведывательную борьбу с коррупцией в промышленной сфере в Службе экономической безопасности ФСБ. Павлов указал, что среди чекистов заметил сотрудников, известных ему по делу топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Расследованием ее дела занимается следователь ФСБ Александр Чабан, который сейчас возглавляет следственную группу по делу Сафронова.

Ранее 16 июля Павлов раскрыл подробности сообщения Службы внешней разведки (СВР) о госизмене, в которой обвиняют журналиста. По его словам, из письма генерала СВР, направленного в ФСБ, следует, что Сафронов якобы взаимодействовал со спецслужбами Чехии через неназванного иностранца.

Сообщалось, что уголовное дело против журналиста было возбуждено ФСБ после получения сведений из СВР. Письмо было подписано неназванным генералом СВР.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. По данным ФСБ, его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он из корыстных побуждений собрал и передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну.