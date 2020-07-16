ФСБ впервые предоставила адвокатам Сафронова составляющие гостайну материалы

Следствие в ходе рассмотрения жалоб на арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, представило стороне защиты сведения, составляющие гостайну. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанного Ивана Павлова.

Документы защитники увидели впервые, однако, как отметил адвокат, неясно, смогут ли они их прокомментировать. «Сведения проштампованы. Но мы найдем возможность, чтобы сделать это в рамках закона, для этого нам понадобится время», — добавил Павлов.

Другого адвоката Ивана Сафронова — Даниила Никифорова, который ранее отказался давать подписку о неразглашении гостайны, — удалили из зала суда.

Ранее сообщалось, что адвокат раскрыл подробности данных Службы внешней разведки (СВР) о госизмене Ивана Сафронова. По его словам, из письма генерала СВР, направленного в ФСБ, следует, что Сафронов якобы взаимодействовал со спецслужбами Чехии через неназванного иностранца.

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