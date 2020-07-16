Знакомого Ивана Сафронова назвали кадровым сотрудником чешских спецслужб

Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался обвиненный в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, является кадровым сотрудником чешских спецслужб. Об этом в четверг, 16 июля, источник в разведывательном сообществе сообщил ТАСС.

По словам источника, Лариш в 2010-2012 годах работал в Москве журналистом газеты Lidove noviny («Лидове новины», «Народная газета»), а позднее стал руководить Центром анализа и профилактики безопасности. Центр занимается подготовкой докладов по безопасности в Восточной Европе и Африке.

Как отмечает источник, деятельность Центра тесно связана с работой чешских спецслужб, а Лариш — знакомый Сафронова — является их кадровым сотрудником. Источник также пояснил, что регулярное общение Лариша с Сафроновым, среди прочего, подтверждается фотографиями в соцсетях. Официальных подтверждений этой информации на данный момент не поступало.

Ранее 16 июля сообщалось, что Мосгорсуд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты Сафронова, убрал из текста постановления суда первой инстанции указание на «продолжительное время сотрудничества» советника главы «Роскосмоса» с чешскими спецслужбами.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.

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