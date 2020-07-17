Предполагаемый «чешский контакт» Ивана Сафронова отверг обвинения в шпионаже

Знакомый задержанного по подозрению в разглашении гостайны журналиста Ивана Сафронова Мартин Лариш заявил о своей непричастности к работе каких-либо спецслужб. Письмо, в котором предполагаемый «чешский контакт» Сафронова отверг обвинения в шпионаже в свой адрес, опубликовала Русская служба BBC News.

Эту информацию Лариш называет «дезинформационным вбросом». Он рассказывает, что познакомился с россиянином, будучи московским корреспондентом газеты Lidové noviny («Лидове новины», «Народная газета»). Они стали друзьями и достаточно часто общались, но, утверждает Лариш, их общение не могло содержать разглашения какой-либо государственной тайны, потому что оба работали лишь с открытыми данными.

Чех подтвердил, что руководит аналитическим «Центром анализа и профилактики безопасности» и подчеркнул, что все результаты его работы находятся в открытом доступе. Как уточнялось ранее, исполнительный директор этой организации — бывший высокопоставленный сотрудник министерства обороны Чехии Томаш Коломазник.

Письмо Лариша стало ответом на публикацию ТАСС. 16 июля агентство сообщило со ссылкой на источник в российском разведывательном сообществе, что приятель Сафронова является кадровым сотрудником чешской разведки.

Ранее в тот же день сообщалось, что Мосгорсуд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты Сафронова, убрал из текста постановления суда первой инстанции указание на «продолжительное время сотрудничества» советника главы «Роскосмоса» с чешскими спецслужбами.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.