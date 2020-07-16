Из решения об аресте Сафронова исчезли данные о долгой работе на разведку Чехии

Московский городской суд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты Ивана Сафронова, убрал из текста постановления суда первой инстанции указание на «продолжительное время сотрудничества» советника главы «Роскосмоса» с чешскими спецслужбами. Об этом в четверг, 16 июля, «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, изменение внесено только в описательно-мотивировочную часть текста. В остальном постановление оставлено без изменений.

Как объяснил в интервью «Москве 24» адвокат Сафронова, это означает, что суд подошел к вопросу о виновности бывшего журналиста. «Длительное сотрудничество — это виновное обстоятельство. В данном случае суд второй инстанции счел тезис суда первой инстанции немотивированным, незаконным, чем порадовал сторону защиты», — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд оставил советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого ФСБ в госизмене, под арестом до 6 сентября.

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