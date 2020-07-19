В чешском аналитическом центре ответили на обвинения в шпионаже через Сафронова

Работа чешского Центра безопасности анализа и предотвращения (СВАР), который возглавляет Мартин Лариш, знакомый обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, не имеет отношения ни к самому журналисту, ни к подготовке материалов для властей Чехии. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на PR-менеджера центра Игоря Суворова.

По его словам, подготовкой отчетов или материалов для государственных органов Чехии занимаются более авторитетные центры, а в СВАР в основном публикуют свои работы студенты или выпускники факультета политических наук. С российским журналистом организация также никак не связана.

Суворов подчеркнул, что ознакомиться со всей деятельностью центра можно на их официальном сайте, где нет ни одного упоминания докладов по поставкам российского вооружения в страны Ближнего Востока и Африки.

По словам PR-менеджера, российские СМИ, строя догадки о работе Мартин Лариша на спецслужбы, занимаются охотой на ведьм.

Ранее, 16 июля, сообщалось, что знакомый Ивана Сафронова и руководитель СВАР Мартин Лариш — кадровый сотрудник чешских спецслужб. В 2010-2012 годах он работал в Москве журналистом газеты Lidove noviny («Лидове новины» —«Народная газета»), а позднее стал руководить Центром анализа и профилактики безопасности, который якобы занимается подготовкой докладов по безопасности в Восточной Европе и Африке.

Уже на следующий день Мартин Лариш отверг все эти обвинения. Он рассказывает, что действительно познакомился с россиянином, будучи московским корреспондентом газеты Lidove noviny, однако их общение не могло содержать разглашения какой-либо государственной тайны, потому что оба работали лишь с открытыми данными.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.

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