Условия содержания в СИЗО Сафронова и Фургала проверили

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила условия содержания в СИЗО советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова и бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает ТАСС.

Кроме того, Москалькова посетила Николая Мистрюкова, проходящего по делу Фургала. «Заключенные отметили, что отношение в СИЗО к ним доброжелательное, питание хорошее, медицинская помощь им оказывается профессионально и в полном объеме», — сказала омбудсмен.

Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.

Фургала арестовали 10 июля, его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик не признает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.