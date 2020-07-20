Путин уволил арестованного губернатора Фургала

Президент России Владимир Путин уволил губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом говорится в указе, текст которого опубликован на сайте Кремля.

«Отстранить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации», — говорится в указе.

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Этим же документом врио главы Хабаровского края назначен Михаил Дегтярев, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и член ЛДПР. Парламентарий принял предложение президента и заявил о готовности немедленно вылететь в Хабаровск. Чиновник взял месяц на анализ обстановки в Хабаровском крае, потом пообещал Путину выступить с докладом. Российский лидер пожелал ему успехов.

Об аресте Фургала стало известно 10 июля. Днем ранее он был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Фургала подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик не признает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.