Путин нашел замену арестованному губернатору Хабаровского края

Президент России Владимир Путин нашел замену губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, арестованному по подозрению в покушении на убийство и заказе убийств. Об этом сообщает РИА Новости.

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Глава государства предложил возглавить регион депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву. Парламентарий принял предложение президента и заявил о готовности немедленно вылететь в Хабаровск.

Дегтярев взял месяц на анализ обстановки в Хабаровском крае, потом пообещал Путину выступить с докладом. Российский лидер пожелал ему успехов.

Указом Путин снял Фургала с поста губернатора «в связи с утратой доверия».

Михаилу Дегтяреву 39 лет. Он родился в Самаре, окончил факультет двигателей летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета, позже получил там и профессию менеджера. В 32 года стал депутатом, с 2005-го состоит в ЛДПР. Дегтярев женат, воспитывает четверых детей. В настоящее время проходит обучение на третьем потоке Программы развития кадрового управленческого резерва (школы губернаторов), которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Фургала задержали в ночь на 9 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Показания на Фургала дал бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и был взят под госзащиту.