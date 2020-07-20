Арестованный Фургал рассказал о заказчиках своего уголовного дела

Арестованный губернатор Хабаровского Сергей Фургал считает, что уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности». О возможных заказчиках дела рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК адвокат Борис Кожемякин.
По словам защитника, еще в 2000-х годах Фургала проверяли на причастность к убийствам, расследование было в поле зрения Генпрокуратуры, поскольку такие преступления всегда находятся на особом контроле.
«Фамилия Сергея Ивановича была в поле зрения правоохранительных органов, он проверялся. Как глубоко, как тщательно — трудно судить и преждевременно», — отметил адвокат, добавив, что в итоге следствие было приостановлено в связи с
невозможностью установить подозреваемых.
Фургала задержали в ночь на 9 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.
Показания на Фургала дал бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и был взят под госзащиту.