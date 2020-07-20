Песков рассказал о планах Путина на поездку в Хабаровск

Президент России Владимир Путин пока не планирует поездку в Хабаровск, где несколько дней проходят митинги в поддержку обвиняемого в организации убийств губернатора Сергея Фургала. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У Владимира Путина всегда есть желание и потребность общаться с людьми, он много это делает. Но пока в ближайшее время такая поездка [в Хабаровск] не запланирована», — сказал он.

Ранее, 19 июля, сообщалось о возобновлении акций в поддержку Фургала в городах Дальнего Востока. Митинги прошли в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также во Владивостоке. Участники акции не отказались от ее проведения, несмотря на жару выше 30 градусов.

Сергея Фургала арестовали 10 июля, днем ранее он был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик вину не признает. После задержания Фургала в Хабаровске и других городах края прошли акции в его поддержку, которые, как заявили в МВД, были организованы командой губернатора.