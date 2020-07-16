Фургал отреагировал на акции в свою поддержку

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по делу об организации убийств и покушении на убийство, не одобряет массовые акции, которые начались в регионе после его задержания. Политик отреагировал на митинги в свою поддержку через своего адвоката Бориса Кожемякина, передает Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам Кожемякина, Фургал не имеет никакого отношения к организации акций и их участникам. «Он их благодарит, но он сегодня заявил в суде, что не одобряет этих массовых выступлений, поскольку он губернатор края и считает, что его избиратели должны вести себя в рамках действующего законодательства», — пояснил адвокат.

Ранее в июле представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева заявила, что Фургал не в курсе, что в регионе проходят акции, поскольку телевизор в его камере не работает, а посетителям главы Хабаровского края запретили говорить ему о митингах.

Сергея Фургала арестовали 10 июля, днем ранее он был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик вину не признает. После задержания Фургала в Хабаровске и других городах края прошли акции в его поддержку, которые, как заявили в МВД, были организованы командой губернатора.