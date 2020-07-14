Фургал оказался не в курсе митингов в его поддержку

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по делу об организации убийств и покушения на убийство, не знает о протестах в его поддержку. Об этом рассказала представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, передает РИА Новости.

По ее словам, Фургал не в курсе, что в регионе проходят акции, поскольку телевизор в его камере не работает. Посетителям главы Хабаровского края запретили говорить ему о митингах.

«Он доволен условиями, сказал, дружелюбный коллектив [в СИЗО]», — сказала Меркачева. Она добавила, что Фургал в хорошем расположении духа, шутит, читает книги, занимается спортом. Ему принесли книгу «Атлант расправил плечи», однако он от нее отказался.

Несанкционированные митинги в поддержку губернатора Сергея Фургала в Хабаровске проходят несколько дней подряд. В протестных акциях, которые состоялись в городах региона в субботу, 11 июля, по данным МВД, приняли участие 12 тысяч человек. Ведомство заявило, что массовые несанкционированные митинги в поддержку Фургала организованы его командой.

10 июля Фургал был арестован на два месяца. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийства двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

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