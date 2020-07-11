МВД заявило об организации командой Фургала массовых митингов

Массовые несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, прошедшие утром и днем 11 июля в Хабаровске и других городах края, были организованы командой политика. Об этом заявили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, в мероприятиях приняли участие 10–12 тысяч человек.

Стихийные митинги в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре прошли 11 июля. В Хабаровске митингующие прошли по улице Ленина и вышли к зданию краевого правительства, где к ним обратилась пресс-секретарь губернатора с просьбой разойтись по домам. Акция закончилась мирно, полиция не вмешивалась в происходящее.

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