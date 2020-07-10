Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает ТАСС.

Суд посчитал доводы следствия обоснованными и удовлетворил ходатайство об аресте Фургала. Он будет находиться под стражей до 9 сентября.

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Ранее 10 июля сообщалось, что бывший депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, заключивший со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и давший показания на Сергея Фургала, взят под госзащиту.

В свою очередь депутаты Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее задержанные в рамках дела Сергея Фургала, были арестованы по решению Центрального районного суда Хабаровска.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в ночь на 9 июля (по московскому времени). Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал признать вину отказался.

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