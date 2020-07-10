В Хабаровском крае прошли обыски у членов ЛДПР

В Хабаровском крае у шести членов партии ЛДПР, включая губернатора Сергея Фургала, прошли обыски. Об этом сообщил лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр, передает РИА Новости.

«Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах», — сказал он. Зюбр добавил, что два депутата сейчас находятся в изоляторах, сегодня, 10 июля, в суде будет рассматриваться вопрос по аресту.

Он отметил, что сейчас сложно сказать, с чем именно связаны обыски, поскольку пока неизвестны предъявленные обвинения депутатам думы — членам ЛДПР.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в ночь 9 июля (по московскому времени). Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Фургал признать вину отказался. В рамках уголовного дела в отношении губернатора были задержаны двое депутатов краевой думы от ЛДПР — Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова обвиняют в мошенничестве.

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