Губернатор Фургал отказался признавать вину

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался признавать вину в организации убийств и покушении. Об этом рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

По его словам, в разговоре с членами ОНК в изоляторе временного содержания Фургал сказал, что «ожидал много чего», но все оказалось «не так жестко». Настроение у губернатора спокойное, о какой-либо подавленности речи не идет, добавил Мельников.

По информации правозащитника, Фургал содержится в изоляторе на улице Петровка в Москве. Он находится один в двухместной камере. «Встретил он нас в светлом спортивном костюме и в футболке с фамилиями сборной России по керлингу», — сказал Мельников. По его словам, на вопрос об условиях содержания ответил, что «на удивление тут вполне доброжелательно», пища нормальная (макароны с рыбой и чай).

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинение в организации убийств и покушении задержанному Фургалу. Впервые после задержания Сергея Фургала допросили в качестве обвиняемого. Допрос длился шесть часов.

Губернатора Хабаровского края задержали в ночь 9 июля (по московскому времени). Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

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