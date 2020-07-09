Раскрыта информация об имуществе и доходах задержанного губернатора Фургала

Раскрыта информация о доходах и имуществе, имеющемся у задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об это в четверг, 9 июля, сообщает РИА Новости

По данным агентства, подозреваемый в убийстве и причастности к деятельности ОПГ губернатор имеет в собственности три земельных участка общей площадью больше 4,5 тысячи квадратных метров, два жилых дома площадью 627,2 и 328,1 квадратных метра, две квартиры, два автомобиля и две моторные лодки. Это следует из его последней декларации о доходах.

Согласно данным за май 2019 года, доход Фургала за 2018 год составил 5,46 миллиона рублей, что на 810 тысяч больше, чем в 2017 году, когда он являлся депутатом Государственной Думы.

Фургала подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Он возглавил регион в сентябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что при задержании Фургал сказал, что не понимает причин случившегося и не знает, с чем это может быть связано. В рамках уголовного дела были также задержаны двое депутатов краевой думы от ЛДПР.

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