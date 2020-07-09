Кремль прокомментировал задержание губернатора Фургала

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств в 2004–2005 годах. Его цитирует РИА Новости в четверг, 9 июля.

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По его словам, президент России Владимир Путин знал о задержании. «Спецслужбы докладывают президенту в установленном порядке информацию о деле хабаровского губернатора», — сообщил Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что делать выводы о принадлежности Фургала к криминальным группировкам может только суд. Он уточнил, что решения об отставке Фургала пока не принято.

Фургала задержали в четверг утром. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова. Мотивом следствие считает разногласия в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Комментируя случившееся, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что вся фракция может сложить полномочия в знак протеста. Политик выразил возмущение в связи с действиями силовиков во время задержания. По его словам, так действуют с бандитами.

50-летний Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре 2018 года, на выборах его кандидатуру поддержали почти 70 процентов избирателей.

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