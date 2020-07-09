Российского губернатора задержали по подозрению в покушении на убийство

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, Фургал — организатор покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Деяния организованной преступной группы были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Обвинения Фургалу будут предъявлены в ближайшее время. Следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме Фургала задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы.

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