Оперативники ФСБ задержали за взятку вице-губернатора Кировской области

Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко задержан оперативниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по подозрению во взятке. Об этом в пятницу, 3 апреля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Вместе с Плитко задержан министр лесного хозяйства региона Алексей Шургин», — отметил источник. Он также сообщил, что уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено в минувшем январе на основании оперативно-разыскных материалов (ОРМ) ФСБ России.

29 января 2019 года сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ленинградской области Олега Коваля. Источники издания связали задержание Коваля с его работой в структурах «Газпрома» до прихода в правительство региона.

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