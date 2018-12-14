Задержан вице-губернатор Псковской области

Сотрудники ФСБ задержали заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, в отношении Кузнецова проводятся следственные действия, в его квартире прошли обыски. Губернатор Михаил Ведерников сообщил журналистам, что региональная исполнительная власть тесно сотрудничает с правоохранительными органами по данной ситуации.

По данным издания «Псковская губерния», Кузнецова заподозрили в превышении должностных полномочий.

Александр Кузнецов занимает пост вице-губернатора Псковской области с февраля 2012 года. Он курирует сферы ЖКХ, дорожного строительства, тарифообразования, а также вопросы транспорта и связи.

Ранее сообщалось о задержании начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова по подозрению в получении взятки.

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