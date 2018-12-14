Начальник Свердловской железной дороги задержан за взятки

Начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Миронова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщается в официальном канале Следственного комитета России (СКР) в мессенджере WhatsApp.

Возбуждено уголовное дело, дома у Миронова проведены обыски. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте.

На сайте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере».

Алексей Миронов возглавляет Свердловскую железную дорогу с апреля 2011 года, ранее он руководил Центральной дирекцией управления движением РЖД. СвЖД — один из шестнадцати филиалов-дорог ОАО «РЖД», включающий часть железнодорожной сети страны, пролегающей по территории Урала и Западной Сибири.

В ноябре стало известно о задержании заместителя начальника Московской областной таможни. Его заподозрили в получении 11 миллионов рублей взятки.

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