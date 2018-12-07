Двух высокопоставленных сотрудников полиции задержали за взятку в 14 миллионов

Два полковника полиции — начальник одного из отделов главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России и начальник отдела главного управления собственной безопасности — задержаны в Москве при получении взятки в 14 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Вместе с ними задержан третий человек — посредник, который и переносил деньги, уточнил собеседник издания.

«Операцию проводили совместно оперативники ФСБ и следователи столичного главка Следственного комитета России. Деньги предназначались за изменение меры пресечения арестованному предпринимателю и снятие ареста с имущества. Переговоры длительное время шли под контролем чекистов», — рассказал источник «Ленты.ру».

РЕН ТВ назвал фамилии двоих из трех задержанных — это начальник 12-го отдела ГУБЭП Кашматов и начальник отделения управления «Ц» ГУСБ МВД России Аттаев. По данным телеканала, сумма взятки была больше — 15 миллионов рублей.

Официальных комментариев «Ленте.ру» получить не удалось.

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