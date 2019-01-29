Задержан вице-губернатор Ленинградской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ленинградской области Олега Коваля. Об этом во вторник, 29 января, сообщает 47news.ru.

По информации источника издания, задержание Коваля может быть связано с его работой в структурах «Газпрома» до прихода в правительство региона. В настоящее время в здании правительства проводят обыски сотрудники ФСБ.

Задержание Коваля подтвердили в пресс-службе областной администрации, отметив, что чиновник находится в отпуске. Он был задержан в собственной квартире.

Коваль пришел в правительство Ленинградской области в 2015 году, на посту вице-губернатора он курирует вопросы ЖКХ.

24 января сообщалось о том, что бывшего замминистра энергетики России Вячеслава Кравченко допросили в главном следственном управлении МВД в связи с делом о хищении денежных средств. Чиновника заподозрили в особо крупном мошенничестве.

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