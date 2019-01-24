Бывшего замминистра энергетики России доставили на допрос

Бывший заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко доставлен в Главное следственное управление МВД для допроса в связи с делом о хищении денежных средств. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, чиновник пока не задержан, его процессуальный статус будет определен по итогам допроса.

Кравченко задержали 23 января на 48 часов, уточнил РБК источник, близкий к силовым структурам. По его словам, чиновника подозревают в особо крупном мошенничестве. Оперативники провели обыски в квартире бывшего замминистра и сотрудников отдела кадров некоммерческого партнерства «Совет рынка», где Кравченко работал с 2012-го по 2013 год.

Вместе с чиновником задержаны еще двое, в том числе супруга бывшего заместителя начальника департамента Минэнерго Егора Гринкевича Оксана.

Кравченко занимал пост заместителя главы Минэнерго с 17 сентября 2013 года по 15 ноября 2018 года. Он осуществлял координацию и контроль деятельности Департамента развития электроэнергетики. Ушел с должности по собственному желанию.

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