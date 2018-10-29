Стрелявший из травмата чиновник Минфина оказался защитником беременной жены

Открывший стрельбу из травматического пистолета в Москве чиновник Минфина не был задержан и находится на больничном; он защищал свою беременную жену от троих нетрезвых граждан. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе ведомства.

«Сотрудник Минфина Павел Ефимов, по имеющейся у нас информации, не был задержан и не находится под какими-либо ограничениями. В настоящий момент он находится дома на больничном», — уточнили в пресс-службе.

Также в пресс-службе министерства прояснили детали конфликта, в который оказался вовлечен Павел Ефимов, занимающий должность заместителя директора департамента проектного финансирования и инвестиционной политики. Как выяснилось, Ефимов снимает однокомнатную квартиру с супругой, которая в настоящее время беременна.

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У жильцов дома к семейной паре возникло «долговременное неприязненное отношение», поскольку, по их мнению, супруга Ефимова паркуется на местах, предназначенных только для их автомобилей. В конечном итоге это и стало причиной конфликта, в ходе которого чиновник получил телесные повреждения средней тяжести (сломан нос, множественные ушибы).

«Травматическое оружие применено Павлом с целью самообороны для защиты жизни и здоровья супруги на позднем сроке беременности от нападения троих нетрезвых граждан, спровоцировавших конфликт, причем первый выстрел был сделан в воздух с целью предупреждения, а второй сделан в конечность (руку)», — отметили в пресс-службе Минфина.

По данным ведомства, 23 октября Ефимов подал в правоохранительные органы заявление о проведении проверки в отношении нападавших на наличие в их действиях признаков преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

Ранее 29 октября сообщалось, что чиновник из Министерства финансов России задержан в Москве за стрельбу из травматического пистолета, в результате которой пострадал человек.

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