Не на тех напали

В Красноярске 1 августа телефонные мошенники позвонили очередной жертве: дескать, ваш сын совершил серьезное ДТП с пострадавшими, однако может избежать ответственности за солидную мзду. И все бы ничего, да вот жертвой оказался... начальник УгРо одного из местных отделений полиции. Мошенники получили по заслугам. «Лента.ру» вспомнила и другие подобные курьезы.

Ошиблись номером

Красноярский мошенник сообщил высокопоставленному стражу порядка, что его сына, якобы виновного в серьезном ДТП с пострадавшими, от уголовной ответственности спасут 170 тысяч рублей.

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Бывалый сыщик подыграл жуликам, изобразив шок, панику. Естественно, согласился заплатить, еще и благодарил за это. Опергруппа через несколько минут была в засаде на месте встречи. Курьера, ранее не судимого 42-летнего красноярца, задержали с поличным после передачи денег. При устройстве на работу ему объяснили, что он будет забирать деньги и передавать их нужным людям при помощи платежной системы, часть выручки оставляя у себя.

По мнению полицейских, задержанный прекрасно понимал, на что соглашается. Он не стеснялся обманывать и пожилых людей. Следствие выяснило, что жертвами мошенников стали две пожилые женщины, в том числе 85-летняя соседка полицейского. Злоумышленники добыли преступным путем более 270 тысяч рублей. Открыто уголовное дело по части 2 статьи 159 («Мошенничество»), ведется розыск соучастников вымогательств.

Ответил свинцом

Роковые ошибки допускают и грабители. 22 февраля в Санкт-Петербурге, на парковке у ТЦ «Атлантик-Сити» (улица Савушкина) «работники ножа и топора» напали на военного пенсионера, майора в отставке Юрия Мещерякова.

Грабители открыли по нему огонь из травматического оружия. В ответ военный пенсионер выхватил пистолет Макарова и несколькими выстрелами убил одного из нападавших и ранил другого. Тот сумел сесть в машину и, снеся парковочный шлагбаум, попытался скрыться. Однако через некоторое время ему пришлось обратиться в больницу, и его задержали.

Когда на место происшествия прибыли следователи, военный пенсионер предъявил им разрешение на ношение оружия, подписанное замначальника Главного управления (ГУ) по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ генерал-майором полиции Леонидом Веденовым (в ноябре 2016-го российский президент назначил его руководителем ГУ госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии). Военный пенсионер пояснил, что пистолет — наградной, достался ему в 2011 году за службу в Абхазии.

Однако, по данным СМИ, эксперт главного управления МВД по городу и Ленобласти дал заключение по изъятому с места происшествия в Приморском районе оружию. Оказалось, что оно было похищено в Казахстане в 1994 году из воинской части и с того времени находится в розыске. Как бы там ни было, петербургский главк Следственного комитета России (СКР) вскоре после нападения на Мещерякова сообщил, что «потерпевший применил оружие в рамках вынужденной самообороны», а по факту самого преступления возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Отстояли честь на международной арене

Иногда уличные грабители умудряются попасть на первые полосы ведущих международных СМИ. Так, 20 июня жертвой разбойного нападения стал глава делегации Рособоронэкспорта на международном авиакосмическом салоне во французском Ле-Бурже Сергей Корнев.

Когда он возвращался с выставки, в Сен-Дени, пригороде Парижа, на выезде из тоннеля на его автомобиль напали грабители. Разбили стекло и, угрожая физической расправой, потребовали деньги. Благодаря быстрой реакции и самообладанию Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы, получив незначительные травмы. К счастью, ему, как и водителю машины, госпитализация не потребовалась.

Посольство России во Франции связалось с французскими правоохранительными органами, полиция сразу взялась за расследование и быстро задержала четверых подозреваемых в преступлении.

Сергей Корнев Фото: пресс-служба «Рособоронэкспорта»

Такова официальная версия. СМИ расписали все куда красочнее. По данным французского издания Le Point, за рулем машины Сергея Корнева находилась женщина-телохранитель. Сразу после нападения она со своим шефом пустилась в погоню за преступниками, решив самостоятельно задержать их. Le Point сообщает, что Корнев и бодигард проехали по самым опасным кварталам департамента Сен-Дени, настигнув нападавших в районе Куртий-Флореаль.

Хотели самостоятельно разобраться со своими обидчиками, однако преступники вызвали подмогу. Через несколько секунд дорогу Корневу и его водителю перегородили порядка полусотни местных бандитов. Но тут подоспели стражи порядка и задержали четверых местных жителей, остальным удалось скрыться. Пикантности этой истории добавляет тот факт, что, по некоторым данным, полицию вызвали вовсе не Корнев с телохранителем, а бандиты, растерявшиеся от агрессивного вторжения в собственное логово.

Сен-Дени считается не самым благополучным местом: там проживает много мигрантов (в основном арабского и африканского происхождения) и высок уровень преступности. Именно в Сен-Дени готовились теракты 2015 года.

Неслабый пол

Уж от кого-кого, а от женщин бандиты особого сопротивления не ожидают. И временами сталкиваются с неприятными сюрпризами. В феврале этого года 30-летний житель Воронежа Валентин Нанаев пришел в один из местных магазинов за спиртным. Взяв в торговом зале три бутылки горячительного, Нанаев направился к кассе, где отдал алкоголь для упаковки. Однако платить за него не собирался: вместо этого он достал предмет, похожий на пистолет, наставил его на продавщицу и потребовал отдать спиртное бесплатно.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Женщина ответила твердым отказом. Удивленный грабитель настойчиво повторил свою просьбу, потрясая стволом (как выяснилось потом, ненастоящим), — но продавщица была непреклонна. В итоге разочарованный налетчик ретировался и вскоре был задержан стражами порядка. 1 августа суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Утром 28 марта этого года не менее драматичная история произошла в одном из цветочных павильонов Новосибирска. Туда зашел 30-летний посетитель, ранее судимый наркоман. Интересовала его далеко не флористика. Сжимая в руках «розочку» из разбитой бутылки, он потребовал у продавщицы деньги, но та вооружилась секатором и дала ему отпор. Наркоман отступил. Вскоре его задержали, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Гантелями по беспределу

В сентябре 2015 года преступление из серии «слабоумие и отвага» произошло в районе Коньково на юго-западе Москвы. На улице Островитянова есть тренажерный зал «Спарта»: название дает понять, насколько серьезные парни там тренируются. Впрочем, это не помешало двум незадачливым грабителям совершить на него нападение, хорошенько приняв на грудь. Девушка у стойки администрации заметила состояние гостей и сказала, что им тут делать нечего.

Пьяные грабители выхватили ножи и полезли к кассе. В этот момент, с трудом протиснувшись в дверной проем, туда заглянул брат девушки — огромный культурист. Грабители кинулись вспять, но на помощь человеку-горе уже спешили еще несколько «квадратных» любителей тягать железо. Вскоре на место происшествия прибыли и сотрудники ОМВД по району Коньково, задержав всех преступников.