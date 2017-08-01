Телефонные мошенники попались при попытке обмануть начальника УгРо в Красноярске

В Красноярске телефонные мошенники попытались обманом заполучить 170 тысяч рублей у начальника уголовного розыска местного отдела полиции №6. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«[Полицейскому] на домашний телефон позвонил неизвестный и сообщил о том, что его сын допустил серьезное ДТП с пострадавшими, но может избежать уголовной ответственности за предоставление определенной суммы. Согласившись заплатить выкуп в размере 170 тысяч рублей, полицейский назвал адрес», — говорится в сообщении.

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Как отметили в МВД, через полчаса в дверь начальника угрозыска позвонил мужчина, который представился курьером и забрал деньги, после чего был задержан на месте. Следствие выяснило, что ранее не судимый 42-летний красноярец устроился на работу курьером. Ему объяснили, что он будет забирать деньги и передавать их при помощи платежной системы, оставляя часть у себя.

В полиции считают, что задержанный осознавал свои действия, нарушая закон в отношении пожилых людей. Жертвами мошенников стали две пожилых женщины, в том числе 85-летняя соседка полицейского, а сумма ущерба составила более 270 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 («Мошенничество»), разыскиваются соучастники преступления.

22 февраля в Санкт-Петербурге неизвестные напали на майора в отставке Юрия Мещерякова с целью ограбления, сделав несколько выстрелов из травматического оружия в его сторону. Защищаясь, военный пенсионер воспользовался огнестрельным оружием, убив одного преступника и ранив другого. Последний скрылся на машине, снеся парковочный шлагбаум, однако потом обратился в больницу, где и был задержан.