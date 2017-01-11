Застреливший грабителя владелец оружейного магазина попал на камеру наблюдения

Video Leak Police

Владелец оружейного магазина в городе Мейблтон, штат Джорджия, США, застрелил вооруженного налетчика при попытке ограбления. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, запись была 10 января опубликована в YouTube.

Инцидент, как сказано в описании к видео, произошел 26 декабря 2016 года. Двое вооруженных мужчин в масках ворвались в торговый зал и потребовали от находившегося за прилавком владельца Джимми Грувера (Jimmy Groover) лечь на пол, в противном случае угрожая убить его. Однако у Грувера при себе был пистолет. Выхватив его, он выстрелил в грабителей и убил одного из них, второй скрылся.

По словам Грувера, за 30 лет, что семья владеет магазином, его грабили несколько раз, однако в рабочее время подобная попытка была предпринята впервые.