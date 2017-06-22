В Париже напали на главу делегации «Рособоронэкспорта» на авиасалоне в Ле-Бурже

Глава делегации Рособоронэкспорта на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже Сергей Корнев подвергся разбойному нападению в Париже. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Марию Воробьеву.

«Вечером 20 июня в Париже в районе Сан-Дени на Сергея Корнева, руководителя делегации Рособоронэкспорта на авиасалоне в Ле-Бурже было совершено разбойное нападение с целью ограбления», — рассказала Воробьева.

По ее словам, Корнев, возвращавшийся с выставки, находился в момент нападения в автомобиле.

«На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию, Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы. В ходе нападения он получил незначительные травмы и, к счастью, его здоровью ничего не угрожает. Госпитализация не потребовалась. Водитель автомобиля физически не пострадал», — добавила представитель ФСВТС.

Воробьева добавила, что посольство России во Франции находится в тесном контакте с французскими правоохранительными органами по данному инциденту, ФСВТС России держит вопрос на особом контроле. Полиция начала расследование. Задержаны четверо подозреваемых.