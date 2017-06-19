Россия начала переговоры о продаже новых Ил-76 за рубеж

Россия в данный момент продает только подержанные Ил-76 после ремонта с модернизацией, но начала переговоры о поставках и самолетов новой постройки. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«С двумя странами мы ведем предконтрактные переговоры по Ил-76 и Ил-78. Планируем что будем поставлять по 4-5 машин в год», — рассказал он.

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В советское время военно-транспортные самолеты Ил-76 (и заправщики Ил-78 на их базе) выпускались в Ташкенте. Там же после 1991 года пытались наладить выпуск машин по субподряду в интересах российских внешних оборонных контрактов.

В августе 2015 года гендиректор завода «Авиастар-СП» Сергей Дементьев назвал в качестве возможных покупателей экспортного Ил-76МД-90А Иран, Алжир, ЮАР и Казахстан.

В конце 2000-х было принято решение о переносе производства машины в Ульяновск на завод «Авиастар-СП». Там организован выпуск обновленной версии Ил-76МД-90А. Грузоподъемность машины составляет 60 тонн, самолет оснащен двигателями ПС-90А-76, новым бортовым радиоэлектронным комплексом и современной авионикой.