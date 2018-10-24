Водитель московского автобуса поссорился с пассажиром и открыл огонь из травмата

Московские полицейские задержали водителя автобуса, открывшего стрельбу после ссоры с пассажиром. Об этом в среду, 24 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве отметили, что пострадавших в результате инцидента нет.

«В полицию поступило заявление от пассажира автобуса, который сообщил, что на улице Калибровская на северо-востоке Москвы произошел конфликт с водителем, после чего последний начал стрелять из травматического оружия вверх», — сказал представитель столичного главка МВД, отметив, что инцидент произошел вечером 22 октября.

По его словам, в настоящее время водитель автобуса задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

4 июня сообщалось, что в Екатеринбурге произошел конфликт в маршрутном автобусе, в результате водитель с сыном-кондуктором похитили одного из пассажиров и увезли в неизвестном направлении.

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите нам: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!