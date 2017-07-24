Бастрыкин поручил проверить инцидент с протащившим девочку автобусом в Норильске

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту инцидента в Норильске, где автобус протащил по асфальту четырехлетнюю девочку, чья нога оказалась зажата дверью транспортного средства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Бастрыкин затребовал подробную информацию о этом случае и поручил Главному следственному управлению СК по Красноярскому краю провести по данному факту процессуальную проверку. В ее ходе будет дана правовая оценка, нарушил ли водитель автобуса статью 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Об инциденте стало известно вечером 22 июня. В сообществе «Это Норильск, детка!» во «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором женщина с ребенком заходят в автобус, который внезапно закрывает двери и трогается с места, волоча ребенка по асфальту.

23 июля ГУ МВД по Красноярскому краю начало проверку по факту происшествия. Водителю грозит штраф от 10 до 25 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до двух лет.

Ребенка доставили в больницу с ушибами и ссадинами.