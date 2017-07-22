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Два человека погибли в ДТП на Ставрополье

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Два человека погибли, еще четверо госпитализированы в результате ДТП в Буденновском районе Ставропольского края. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Как отмечается, водитель минивэна, двигавшегося в сторону Ставрополя, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Шестерых пострадавших доставили в больницу, где двое из них скончались.

Среди четырех госпитализированных — двое граждан Азербайджана, отметили в управлении ГИБДД.

Водителем машины оказался 27-летний житель Азербайджана, к административной ответственности на территории Ставропольского края за нарушение ПДД он не привлекался.

19 июля в Курской области в результате ДТП погибли пять человек, в том числе четыре ребенка. Еще семь человек были доставлены в больницу с различными травмами.

Неделей ранее в массовом ДТП на 258-м километре трассы М2 «Крым» в Тульской области погибли пять человек, в том числе новорожденный. На участке, где проходили ремонтные работы, столкнувшиеся автомобили Lada Priora и Hyundai Solaris оказались зажаты между двумя грузовиками.

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