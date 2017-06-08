Водитель фургона насмерть сбил ребенка в Петербурге

В Московском районе Санкт-Петербурга водитель фургона Fiat Ducato задавил насмерть двухлетнего мальчика. Об этом в четверг, 8 июня, сообщили РИА Новости в региональном УГИБДД. По факту произошедшего проводится проверка.

ДТП произошло на Новоизмайловском проспекте, примерно в 12:30 мск. За рулем машины находился мужчина 1986 года рождения.

«Водитель не пропустил пешеходов и совершил наезд на маленького ребенка (около двух лет), который был с бабушкой и дедушкой», — написал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», приложив фотографии с места происшествия.

Ранее, 8 июня, в Красноярске водитель пассажирского автобуса сбил двоих детей на пешеходном переходе, передает телеканал «360». Один из них скончался на месте, а второго госпитализировали с травмами. 49-летний водитель задержан.

27 мая потерявший управление водитель КамАЗа сбил насмерть женщину и ее двухлетнего ребенка на детской площадке в крымском поселке Массандра. В результате ДТП также пострадали четырехлетняя девочка и водитель грузовика.