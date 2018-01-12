Водителя въехавшего в подземный переход автобуса отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отказался заключать под арест Виктора Тихонова — водителя автобуса, съехавшего 25 декабря в подземный перехода у метро «Славянский бульвар» в Москве и задавившего четырех человек. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает «Интерфакс».

«Выслушав позиции сторон, прихожу к выводу о том, что в отношении Тихонова следует избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. (...) Избрать в отношении Тихонова меру пресечения виде домашнего ареста на срок до 25 февраля 2018 года», — огласил решение судья Артур Карпов.

Следствие просило суд избрать в отношении водителя меру пресечения в виде заключения под стражу, а прокурор и сам обвиняемый — в виде домашнего ареста. Суд согласился с доводами следствия о том, что находясь на свободе, Тихонов может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей и иным образом воспрепятствовать производству расследования.

Согласно решению суда, отбывать домашний арест Тихонов будет в доме своей сожительницы в Одинцовском районе Московской области. Ему запрещено покидать указанное помещение без разрешения следователя, общаться с людьми, кроме установленных законом, использовать средства связи и делать заявления об обстоятельствах уголовного дела через СМИ.

Сам мужчина заявил в суде, что «рассказал следователям, как все было на самом деле». «ДТП произошло по техническим причинам автобуса. Я никуда не могу скрыться и не скрывался. Ваша честь, прошу не лишать меня свободы», — обратился к суду Тихонов.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возложил на Тихонова вину за ДТП у станции метро «Славянский бульвар» в Москве.

25 декабря 2017 года на Кутузовском проспекте водитель рейсового пассажирского автобуса внезапно выехал на тротуар, сбил группу пешеходов и въехал в подземный переход. Четыре человека погибли, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сам 57-летний Виктор Тихонов после первого опроса был госпитализирован в тяжелом состоянии, его выписали из больницы 5 января.

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