Названа причина аварии с автобусом на остановке в Москве

Водитель автобуса, который снес остановку общественного транспорта в Москве, не справился с управлением. Об этом в пятницу, 29 декабря, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

«Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта», — сообщил руководитель пресс-службы главка Юрий Титов.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС 1 /3

По его словам, в аварии обошлось без погибших. Пострадали три человека, в настоящее время им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают полиция и сотрудники экстренных служб.

ДТП произошло утром 29 декабря. В районе дома №37 по улице Сходненской автобус снес остановку с людьми. В столичном департаменте транспорта отметили, что за рулем находился опытный водитель. С 2015 года у него не было ни одного нарушения ПДД.

25 декабря на Кутузовском проспекте возле станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. По последним данным, в результате ДТП 5 человек погибли, более 10 пострадали.

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