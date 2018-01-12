Автобус въехал в подземный переход у метро в Москве по вине водителя

Следственный комитет возложил вину за ДТП у метро «Славянский бульвар» в Москве на водителя автобуса из Одинцова Виктора Тихонова. Об этом в пятницу, 12 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По словам Петренко, водителю предъявлено обвинение, он задержан, и следствие обратилось в суд с ходатайством о его аресте.

«За прошедшие дни были проведены первоочередные следственные действия, и полученные данные свидетельствуют, что автобус был исправен. Однако проверка этой версии продолжается, назначена специальная судебная автотехническая экспертиза», — сказала Петренко.

По ее словам, следствие продолжает работу по сбору документации, проверке технического состояния автобуса, организации работы водителей в Одинцовском филиале ГУП «Мосавтотранс», сведений о проводимом обучении и инструктажах.

Допрашиваются очевидцы происшествия, изучаются записи камер наружного наблюдения. Кроме того, следователи просматривают данные видеорегистратора, который был установлен в кабине водителя автобуса.

25 декабря 2017 года на Кутузовском проспекте водитель рейсового пассажирского автобуса внезапно выехал на тротуар, сбил группу пешеходов и въехал в подземный переход. Четыре человека погибли, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сам 57-летний Виктор Тихонов после первого опроса был госпитализирован в тяжелом состоянии, и выписали его из больницы только 5 января 2018 года.