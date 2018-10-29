Чиновника Минфина задержали за стрельбу из травмата

Чиновник из Министерства финансов России задержан в Москве за стрельбу из травматического пистолета, в результате которой пострадал человек. Об этом в понедельник, 29 октября, осведомленный источник сообщил «Интерфакс».

«22 октября из больницы поступила информация о ранении мужчины на Измайловском шоссе», — сказал он. По его словам, правоохранительными органами было установлено, что ранение получено из травматического пистолета.

«Накануне по подозрению в стрельбе был задержан сотрудник Минфина России, заместитель начальника одного из департаментов ведомства», — добавил источник. В отношении задержанного избрана мера в виде подписки о невыезде, сообщил он. Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.

24 октября сообщалось, что московские полицейские задержали водителя автобуса, открывшего стрельбу из травматического пистолета после ссоры с пассажиром.

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