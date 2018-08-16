Бывший ведущий «Ремонт по-честному» пострелял в соседа из травмата

Бывшего ведущего телепрограммы «Ремонт по-честному» Алексея Самсонова задержала полиция по подозрению в стрельбе из травматического оружия по соседу, передает Telegram-канал Hue.

«Полицейские поймали экс-ведущего программы "Ремонт по-честному" Алексея Самсонова. Утверждают: это он выпустил четыре пули из травмата в соседа по дому», — говорится в сообщении.

Супруга телеведущего Инна рассказала подробности конфликта с соседом, после которого началась стрельба.

«За сутки до этого у меня с машины сняли фары. Когда мы вышли покурить, увидели как парень ковырялся в дырках от фары. Попросили просто отойти. Он начал кричать: это что, твоя машина? И стоит дальше ковыряет. Муж предупредил, что сейчас выйдет. Тот не возражал. Ну, муж вышел, взял с собой травматическое оружие. Парень кинулся на Лешу с криками "сейчас убью", муж выстрелил», — рассказала она.

Проект «Ремонт по-честному» выходит на РЕН ТВ один раз в неделю. Ведущие передачи, профессиональный дизайнер и опытный прораб рассказывают, как обновить квартиру и не дать себя обмануть.

Алексей Самсонов участвовал в проекте с марта 2016 по апрель 2017 года в качестве профессионального прораба. В настоящее время ведет собственную программу на YouTube.

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