Мэру города в Калининградской области выстрелили в живот

Глава администрации Светлогорского района Калининградской области Александр Ковальский заявил, что в него стреляли во дворе его дома. Об этом порталу Клопс.Ru в четверг, 26 октября, сообщил сам пострадавший.

По словам Ковальского, нападение произошло в субботу, 21 октября, около 0:00 на Коломенской улице. Мэру позвонили с незнакомого номера и попросили выйти на улицу на пару минут для разговора. Когда он открыл общую на несколько домов калитку, раздался выстрел.

«Неизвестный мужчина стоял в метре от меня. Я упал», — рассказал Ковальский. По словам мэра, пуля попала ему в живот. Он потерял сознание и около часа пролежал на улице.

Когда Ковальский очнулся, он вызвал знакомых врачей. По утверждению медиков, пуля внутренние органы не задела, она прошла навылет. Заявление в полицию мэр писать не стал, объяснив это тем, что это может плохо повлиять на его деятельность.

Сейчас Ковальский чувствует себя лучше, его жизни ничто не угрожает, он находится дома.

Дом находится в глухом месте, охраны и видеонаблюдения около дома мэра нет, выстрелов никто из соседей не слышал. У Ковальского нет предположений, кто мог стрелять в него и по какой причине.