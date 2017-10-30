Мэра Светлогорска уволят после россказней о выстреле в живот

Глава администрации Светлогорского района Александр Ковальский уйдет в отставку 30 октября. Об этом сообщил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов, передает РИА Новости.

«Очевидно, что в последнее время его [Ковальского] состояние здоровья, скажем так, не позволяет ему справляться с теми обязанностями, с которыми он должен справляться. Мы с ним договорились, что в понедельник он передает заявление на увольнение в муниципальный совет депутатов», — заявил Алиханов.

По словам губернатора, он уже подобрал замену мэру.

26 октября Ковальский рассказал порталу «Клопс.Ru», что неизвестный мужчина выстрелил ему в живот во дворе дома. Он отметил, что потерял сознание и около часа пролежал на улице. Эта информация позже не подтвердилась. Источники в правоохранительных органах сообщали, что глава Светлогорска получил травму — глубокие ссадины — при падении, возможно, в нетрезвом состоянии, уточняет агентство.