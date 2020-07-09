Стали известны подробности обвинения Фургала

Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала заподозрили в заказе убийства конкурента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, делом стали заниматься в связи с тем, что на посту губернатора Фургал «стал принимать решения в пользу аффилированных компаний», чем вызвал недовольство некоторых бизнесменов. Тогда и появились показания, подтверждающие его причастность к организации убийства 2000 годов.

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Сергея Фургала подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Отмечается, что он действовал в составе организованной преступной группы. Срок давности по преступлениям прошел, однако вопрос об освобождении от уголовной ответственности решается судом в каждом случае индивидуально.

Кроме Фургала задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы.

Фургал стал губернатором региона по итогам второго тура выборов в сентябре 2018 года, обогнав кандидата от «Единой России». Депутат Госдумы от партии ЛДПР заручился поддержкой почти 70 процентов избирателей.

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