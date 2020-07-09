Стало известно о планах следствия по аресту Фургала

Следствие будет добиваться ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации покушения на убийство и заказе убийств предпринимателей. Об этом в четверг, 9 июля, сообщают в Следственном комитете России.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании для него меры пресечения в виде ареста.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ходатайство рассмотрят в Басманном суде Москвы в четверг или пятницу.

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Сергея Фургала подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Отмечается, что он действовал в составе организованной преступной группы. Срок давности по преступлениям прошел, однако вопрос об освобождении от уголовной ответственности решается судом в каждом случае индивидуально.

Кроме Фургала задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы.

Фургал стал губернатором региона по итогам второго тура выборов в сентябре 2018 года. Депутат Госдумы от партии ЛДПР заручился поддержкой почти 70 процентов избирателей. Его оппонентом был кандидат от «Единой России», бывший губернатор Вячеслав Шпорт.

Как пишет РИА Новости, выборы нового главы региона могут пройти в сентябре 2021 года.

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