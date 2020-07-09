Оценены шансы задержанного Фургала избежать тюрьмы из-за сроков давности убийств

Срок давности по инкриминируемым губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу статьям составляет 15 лет. Шансы главы региона отправиться в тюрьму оценил в беседе с ТАСС заведующий коллегией адвокатов «Фокс» (Приморский край) Андрей Беловодский.

«Инкриминируемая Фургалу статья 105 УК РФ ("Убийство") считается тяжкой или особо тяжкой, в зависимости от пунктов и подпунктов», — заявил он. Согласно статье 78 УК РФ («Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности»), человек освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления прошло 10 лет по тяжким и 15 лет по особо тяжким преступлениям.

Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области, то есть со дня их совершения прошло 15 и 16 лет.

Однако, как пояснил защитник, в случае, если срок давности по преступлениям прошел, суд все равно будет рассматривать дело и только в приговоре сможет освободить подсудимого от ответственности.

Часть статьи, которая инкриминируется Фургалу, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью (наложен мораторий). При этом вопрос о применении сроков давности к особо тяжким преступлениям против личности и общественной безопасности, наказываемым пожизненным лишением свободы или смертной казнью, решается судом в каждом случае индивидуально.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил ранее 9 июля. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Он действовал в составе организованной преступной группы. Кроме Фургала задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы.

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