Задержанного губернатора Хабаровского края отправили в Москву

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации покушения на убийство и заказе убийств предпринимателей, отправили в Москву. Об этом РИА Новости рассказал источник, близкий к следствию.

По данным ТАСС, Фургала доставили в аэропорт Хабаровска, откуда он вылетит в столицу.

Отмечается, что на четверг, 9 июля, запланированы два рейса Хабаровск — Москва: на 11:00 и 11:20 (04:00 мск и 04:20 мск). Оба рейса готовятся к вылету, отметили представители воздушной гавани.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил ранее 8 июля. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе.

Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Отмечается, что он действовал в составе организованной преступной группы. Кроме Фургала задержаны и арестованы четверо активных участников ОПГ.

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