Названы имена давших показания против губернатора Хабаровского края россиян

Уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала было возбуждено после показаний нескольких арестованных россиян, предположительно, его сообщников. Об этом ТАСС расказал источник в правоохранительных органах.

Показания против главы региона дали бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб» и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно- Курильске Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов и гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей.

Отмечается, что четверо фигурантов дела были задержаны в ноябре 2019 года. Меру пресечения в виде заключения под стражу им избрал Басманный суд Москвы.

О задержании Фургала СК сообщил ранее 8 июля. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе.

Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Отмечается, что он действовал в составе организованной преступной группы. Кроме Фургала задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы.

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