Задержанного губернатора Фургала решили оставить в партии

Региональное отделение ЛДПР в Хабаровском крае не будет исключать из партии главу региона Сергея Фургала, задержанного по делу об организации убийств и покушения на убийство. Об этом ТАСС рассказал член координационного совета регионального отделения партии Захар Синяговский.

По его словам, ЛДПР не планирует исключать главу региона. «Такое решение может принять только высшее руководство партии, пока таких решений не поступало. Региональное отделение функционирует в обычном режиме», — объяснил он.

Фургал вступил в партию в 2005 году, где был координатором регионального отделения по 2011-й. В 2007-м стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Его полномочия парламентария были приостановлены после избрания главой Хабаровского края.

О задержании Фургала СК сообщил ранее 8 июля. Его подозревают в покушении на убийство и заказе убийств двух предпринимателей из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Отмечается, что он действовал в составе организованной преступной группы. Кроме Фургала задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы.

Фургал стал губернатором региона по итогам второго тура выборов в сентябре 2018 года. Депутат Госдумы от партии ЛДПР заручился поддержкой почти 70 процентов избирателей. Его оппонентом был кандидат от «Единой России», тогдашний губернатор Вячеслав Шпорт.

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